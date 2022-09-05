Визит Путина на Камчатку: главные заявления президента

Несмотря на насыщенный график, глава государства даже успел дать имя птенцу кречета

25 дальневосточных городов ждёт масштабное обновление, рассказал Владимир Путин на совещании правительства, которое провёл из Петропавловска-Камчатского - первого пункта его рабочей поездки по Дальнему Востоку. Прямо с самолёта Путин отправился на молодёжный экологический форум, обсудил проблемы вредных выбросов в атмосферу и утилизацию отходов. На встрече с губернатором Камчатского края похвалил за хорошие демографические показатели, рост промышленного и сельхозпроизводства. Однако подчеркнул, что необходимо наращивать темпы.

Приехать на Камчатку и посетить форум молодых экологов, который тогда только задумывался, Владимир Путин обещал еще в декабре. И вот президент здесь, предлагает сделать мероприятие ежегодным, подчеркивая: охрана природы для России - в приоритете. Особенно, когда речь идет о по-настоящему уникальных уголках страны. Таких, как Камчатка.

"Вы сказали, что отсюда начинается наша страна. Вообще, наша страна начинается с человека, где бы он ни жил. Но географически, я думаю, все-таки, мы должны сказать о Камчатке. Наших соседей, Японию, называют "страной восходящего солнца". Восточнее Японии находится Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия. А восточнее нее находится Чукотка. Там же всего 60 км пролив и все, дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца – это Россия", - заявил Путин.

Участники форума - а это 450 человек - целую неделю обсуждали самые острые вопросы: как сократить вредные выбросы в атмосферу, как наладить утилизацию отходов. По словам Путина, от состояния окружающей среды напрямую зависит качество жизни людей. И поэтому любые инициативы важны. Но только без перегибов.

"В некоторых странах наделали огромных ошибок и, забегая вперёд, напринимали решений, руководствуясь благородными целями, но невозможными к реализации и приводящими в конце концов к неблагоприятным последствиям - это тоже очевидно. Конечно, все мы за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов. Но нужно делать всё своевременно, нужно готовить промышленные предприятия к соответствующей работе", - сказал Путин.

Последовательность, здравый смысл и методичность работы - вот залог успеха, в том числе и в сфере охраны природы. Участникам форума это хорошо известно - они ведь люди дела. Изучали вулканы, мониторили состояние воды в реках, высаживали деревья. А сегодня признались президенту, что хотят поехать в Донбасс, где из-за действий украинских боевиков экологическая ситуация близка к катастрофе.

"Та трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе, — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае. Я вас уверяю, я знаю, о чем я говорю. Это не профессиональные военные, два корпуса сформировано из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно. Но кроме таких мужественных людей, там очень много профессионалов, добрых, настроенных на позитивную работу в своих областях - и в искусстве, и в сфере образования, и в сфере защиты окружающей среды", - заявил Путин.

Многое предстоит сделать и для развития Камчатки. Об этом Владимир Путин говорит уже на совещании с региональными властями и федеральным правительством в формате видеоконференции. Дальний Восток, уверен президент, должен превратиться в центр притяжения. Сюда должны стремиться переезжать. Задача непростая, и решать ее нужно параллельно на всех уровнях.

"Важно предложить именно комплексный, системный подход к повышению качества жизни людей на этих территориях, спланировать и построить новые жилые кварталы и общественные пространства, объекты здравоохранения, образования, культуры, другой социальной инфраструктуры, решить экологические проблемы и широко внедрять в этой связи "зелёные" технологии. И конечно, необходимо создать долгосрочные векторы развития экономик этих населённых пунктов, качественные рабочие места. В этой связи необходимо сформировать программы развития дальневосточных городов таким образом, чтобы они строились в диалоге с людьми, которые здесь проживают, с жителями", - отметил Путин.

Особенно остро на Камчатке стоит вопрос переселения из ветхого жилья, замечает президент.

- Знаете, я когда-то бывал в этом ветхом и аварийном жилье, видел, как там люди живут. Все-таки за последние годы что удалось сделать по этому направлению?

- Мы совместно с Фондом реформирования ЖКХ в этом году на два года раньше, досрочно заканчиваем переселение по федеральной программе из аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года и за счет этого мы планируем получить новый транш, продлить программу совместно с фондом реформирования.

- Нужно объединять усилия, чтобы людей вытащить из трущоб. Обязательно нужно продолжать эту работу.

Еще одна важная тема - необходимость полной газификации Дальнего Востока и справедливое распределение ресурсов месторождения "Сахалин-2".

"Что касается "Сахалина-2", то вы знаете, что желающих войти в этот проект у нас достаточно - и иностранцев, и российских юридических лиц. Вопрос распределения ресурсов с этого месторождения связан с нашими обязательствами, в том числе с работой операторов на этом предприятии. Значительный объём идёт в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", - сказал Путин.

Отдельно Владимир Путин пообщался с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Президент отметил рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства, хорошие демографические показатели. И, конечно, особую гордость региона - камчатский соколиный центр, где по поручению главы государства отечественные орнитологи успешно возрождают популяцию кречета.

Эта величественная хищная птица занесена в Красную книгу из-за ее популярности у любителей соколиной охоты на Ближнем Востоке. Браконьерам щедро платили, особенно в 90-е годы, и в итоге незаконный отлов кречетов на Камчатке едва не привел к исчезновению вида. Однако печальную динамику удалось переломить, а в мае здесь произошло без преувеличения историческое событие: в неволе родился первый птенец.

Ольга Оксенич и Илья Титов, "ТВ Центр".

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