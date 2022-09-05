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Визит Путина на Камчатку: главные заявления президента

22:12
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Несмотря на насыщенный график, глава государства даже успел дать имя птенцу кречета

25 дальневосточных городов ждёт масштабное обновление, рассказал Владимир Путин на совещании правительства, которое провёл из Петропавловска-Камчатского - первого пункта его рабочей поездки по Дальнему Востоку. Прямо с самолёта Путин отправился на молодёжный экологический форум, обсудил проблемы вредных выбросов в атмосферу и утилизацию отходов. На встрече с губернатором Камчатского края похвалил за хорошие демографические показатели, рост промышленного и сельхозпроизводства. Однако подчеркнул, что необходимо наращивать темпы.

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Приехать на Камчатку и посетить форум молодых экологов, который тогда только задумывался, Владимир Путин обещал еще в декабре. И вот президент здесь, предлагает сделать мероприятие ежегодным, подчеркивая: охрана природы для России - в приоритете. Особенно, когда речь идет о по-настоящему уникальных уголках страны. Таких, как Камчатка.

"Вы сказали, что отсюда начинается наша страна. Вообще, наша страна начинается с человека, где бы он ни жил. Но географически, я думаю, все-таки, мы должны сказать о Камчатке. Наших соседей, Японию, называют "страной восходящего солнца". Восточнее Японии находится Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия. А восточнее нее находится Чукотка. Там же всего 60 км пролив и все, дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца – это Россия", - заявил Путин.

Участники форума - а это 450 человек - целую неделю обсуждали самые острые вопросы: как сократить вредные выбросы в атмосферу, как наладить утилизацию отходов. По словам Путина, от состояния окружающей среды напрямую зависит качество жизни людей. И поэтому любые инициативы важны. Но только без перегибов.

"В некоторых странах наделали огромных ошибок и, забегая вперёд, напринимали решений, руководствуясь благородными целями, но невозможными к реализации и приводящими в конце концов к неблагоприятным последствиям - это тоже очевидно. Конечно, все мы за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов. Но нужно делать всё своевременно, нужно готовить промышленные предприятия к соответствующей работе", - сказал Путин.

Последовательность, здравый смысл и методичность работы - вот залог успеха, в том числе и в сфере охраны природы. Участникам форума это хорошо известно - они ведь люди дела. Изучали вулканы, мониторили состояние воды в реках, высаживали деревья. А сегодня признались президенту, что хотят поехать в Донбасс, где из-за действий украинских боевиков экологическая ситуация близка к катастрофе.

"Та трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе, — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае. Я вас уверяю, я знаю, о чем я говорю. Это не профессиональные военные, два корпуса сформировано из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно. Но кроме таких мужественных людей, там очень много профессионалов, добрых, настроенных на позитивную работу в своих областях - и в искусстве, и в сфере образования, и в сфере защиты окружающей среды", - заявил Путин.  

Многое предстоит сделать и для развития Камчатки. Об этом Владимир Путин говорит уже на совещании с региональными властями и федеральным правительством в формате видеоконференции. Дальний Восток, уверен президент, должен превратиться в центр притяжения. Сюда должны стремиться переезжать. Задача непростая, и решать ее нужно параллельно на всех уровнях.

"Важно предложить именно комплексный, системный подход к повышению качества жизни людей на этих территориях, спланировать и построить новые жилые кварталы и общественные пространства, объекты здравоохранения, образования, культуры, другой социальной инфраструктуры, решить экологические проблемы и широко внедрять в этой связи "зелёные" технологии. И конечно, необходимо создать долгосрочные векторы развития экономик этих населённых пунктов, качественные рабочие места. В этой связи необходимо сформировать программы развития дальневосточных городов таким образом, чтобы они строились в диалоге с людьми, которые здесь проживают, с жителями", - отметил Путин.

Особенно остро на Камчатке стоит вопрос переселения из ветхого жилья, замечает президент.

- Знаете, я когда-то бывал в этом ветхом и аварийном жилье, видел, как там люди живут. Все-таки за последние годы что удалось сделать по этому направлению?

- Мы совместно с Фондом реформирования ЖКХ в этом году на два года раньше, досрочно заканчиваем переселение по федеральной программе из аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года и за счет этого мы планируем получить новый транш, продлить программу совместно с фондом реформирования.  

- Нужно объединять усилия, чтобы людей вытащить из трущоб. Обязательно нужно продолжать эту работу.

Еще одна важная тема - необходимость полной газификации Дальнего Востока и справедливое распределение ресурсов месторождения "Сахалин-2".

"Что касается "Сахалина-2", то вы знаете, что желающих войти в этот проект у нас достаточно - и иностранцев, и российских юридических лиц. Вопрос распределения ресурсов с этого месторождения связан с нашими обязательствами, в том числе с работой операторов на этом предприятии. Значительный объём идёт в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", - сказал Путин.

Отдельно Владимир Путин пообщался с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Президент отметил рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства, хорошие демографические показатели. И, конечно, особую гордость региона - камчатский соколиный центр, где по поручению главы государства отечественные орнитологи успешно возрождают популяцию кречета.

Эта величественная хищная птица занесена в Красную книгу из-за ее популярности у любителей соколиной охоты на Ближнем Востоке. Браконьерам щедро платили, особенно в 90-е годы, и в итоге незаконный отлов кречетов на Камчатке едва не привел к исчезновению вида. Однако печальную динамику удалось переломить, а в мае здесь произошло без преувеличения историческое событие: в неволе родился первый птенец.

Ольга Оксенич и Илья Титов, "ТВ Центр".

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