Украинские снаряды повредили спецкорпус АЭС

Спецкорпус энергоблока Запорожской АЭС, а еще его бетонное ограждение и соседняя ёмкость с дистиллированной водой получили в понедельник повреждения в результате удара украинских националистов. Обстрелы они не прекращают, несмотря на присутствие на станции инспекторов МАГАТЭ. Они во время обстрелов прячутся в бомбоубежище вместе с сотрудниками АЭС.

Остались только два делегата из Румынии и Испании. Остальные специалисты миссии МАГАТЭ покинули АЭС, и Энергодар снова под обстрелами. ВСУ нанесли очередной удар по территории атомной станции. На фото – места попаданий: спецкорпус, коммуникационное перекрытие, бетонное ограждение, емкость с дистиллированной водой рядом со вторым энергоблоком. Ранее украинские каратели обстреляли мирных жителей.

Небольшой населенный пункт недалеко от Энергодара – Каменка-Днепровская – подверглась массированному обстрелу ВСУ. Сюда прилетели порядка 30 различных боеприпасов. ВСУ использовали крупнокалиберную артиллерию, сбрасывали мины с беспилотников и применяли РСЗО. Часть боеприпасов так и не сдетонировала. Теперь эти снаряды дожидаются прибытия саперов.

Удар пришелся и по штабу волонтеров "Мы вместе с Россией". Здесь хранится гуманитарная помощь, ведётся прием населения, а еще дети занимаются в кружках. Россия пытается защитить освобожденные территории. Например, район Новой Каховки в Херсонской области. Здесь цель Киева – гидростанция. За сутки эту территории обстреляли 8 раз.

Стратегические объекты круглосуточно защищают зенитные комплексы "Панцирь". Боевые расчеты уничтожают баллистические ракеты типа "Точка-У" и снаряды реактивных установок, в том числе американских систем "Хаймарс", а еще прикрывают нашу авиацию во время выполнения боевых задач. За сутки только на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли три десятка единиц бронетехники и более 200 военнослужащих.

В Харьковской области разбиты техника и националисты подразделения "Кракен". Ожесточенные бои в ДНР. По украинским подразделениям и военной инфраструктуре наносятся высокоточные удары: уничтожены пункты управления и склады с боеприпасами. Линию обороны взламывают оперативно-тактические комплексы "Искандер".

Артиллерия Народной милиции ДНР ведет плотный огонь по националистам в районе Первомайского и Авдеевки. Уничтожен и занят опорный пункт на Марьинском направлении. ВСУ, в отчаянии отступая, наносят удары по мирным городам Донбасса. За сутки – более 90 снарядов. Жителей просят лишний раз не выходить из укрытий и смотреть под ноги – продолжается уничтожение противопехотных мин типа "Лепесток".

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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