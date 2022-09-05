Британцы с юмором отнеслись к назначению Лиз Трасс

Граждане распространяют мемы в соцсетях

В Великобритании в понедельник назвали имя лидера правящей Консервативной партии, который автоматически займёт пост премьера Соединённого Королевства. Уже завтра правительство возглавит министр иностранных дел Лиз Трасс. С помощью популистских заявлений она смогла обойти конкурентов в предвыборной гонке и пробить себе дорогу на Даунинг-стрит. Среди обещаний Трасс - снижение налогов и контроль над инфляцией. А ещё - продолжение жёсткой русофобской политики.

Лидерство у консерваторов автоматом означает пост премьера. Между экс-министром финансов Риши Сунаком и действующей главой внешнеполитического ведомства Лиз Трасс члены тори выбирали меньшее из двух зол. Экономист Сунак не исключал непопулярных в народе решений, за которыми вполне могли последовать массовые протесты.

Победил популизм Лиз Трасс: она обещала не повышать налоги даже на фоне энергетического кризиса и разобраться с космическими счетами за свет и отопление. Правда, сразу после избрания на высокую должность приоритеты неожиданно поменялись. Первым делом Лиз Трасс обозначила, кто для нее пример идеального политика и почему.

"Борис, ты добился "Брексита", сокрушил Джереми Корбина, внедрил вакцину и противостоял Владимиру Путину. Тобой восхищаются все: от Киева до Карлайла", - заявила Трасс.

Борис Джонсон как ни тужился строить из себя второго Уинстона Черчилля, но так и останется в памяти британцев скандальным любителем запрещенных вечеринок. Лиз Трасс упорно пытается втиснуться в образ Маргарет Тэтчер. Но та, хоть и была железной, но все-таки леди, а Трасс - ходячий мем. В молодости подданная Ее Величества хотела свергнуть монархию в Британии и легализовать марихуану. А к бальзаковскому возрасту подзабыла географию и историю. На февральских переговорах с Сергеем Лавровым посчитала Воронежскую и Ростовскую области украинскими регионами и отказалась признавать суверенитет России над ними. Пыталась защищать страны Балтии через Черное море. А после вот этого заявления в нашем МИДе поинтересовались, какое учебное заведение выдало диплом Лиз Трасс: "Украина - гордая страна. С многовековой историей. Они и раньше имели дело с захватчиками - от монголов до татар".

Едва стало известно об итогах голосования, британские соцсети заполонили мемы на тему назначения нового премьера. Преобладают картинки с клоунами или сравнения Лиз и Бориса: кто из них хуже? Самой Лиз Трасс явно будет не до смеха. Наобещала в первую же неделю после избрания представить план по борьбе с растущими счетами за электричество. И с этим нужно будет что-то делать. Но это далеко не единственная проблема сегодняшней Великобритании.

"На экономическом фронте - безудержная инфляция, уже более 10%. У нас почти во всех сферах - одни забастовки. Бастуют железнодорожники, работники почты, юристы, сборщики мусора. И у нас, к сожалению, все предпосылки для дальнейших социальных волнений: цены на газ и электроэнергию взлетают на 200% и растут каждый квартал", - отметил исполнительный директор Королевского института международных отношений Джон Кампфнер.

Городок Маргит в юго-восточной Англии. Население - чуть более 60 тысяч человек. Основной источник дохода - внутренний туризм. Путешествовать британцам теперь не на что. И местный средний класс потянулся в продуктовые магазины для бедных. Кроме еды со скидкой, там еще можно кое-что взять бесплатно.

"Наш контингент теперь это не бездомные. Работающим семьям стало трудно прокормить детей. К нам часто приходят со словами "Мне очень неловко просить о помощи, мне никогда не приходилось делать этого раньше". Трагедия в том, что всю жизнь эти люди были независимы, а теперь обнаруживают, что им нужна помощь", - говорит менеджер магазина Даррин де ла Соул.

В своей победной речи она щедро раздавала обещания британцам. Но те уже давно поняли: на деле им достанутся только слова, а реальные миллиарды фунтов стерлингов - на поддержание украинского конфликта. Только 12 процентов граждан верят, что Лиз Трасс будет хорошим лидером.

Свои собственные проблемы свежеиспеченный премьер решит за счет государства. На Даунинг-стрит все коммунальные счета оплачивает бюджет. Из личного кармана Лиз Трасс - только налоги за электроэнергию.

В Кремле не ожидают изменений в отношениях с Великобританией после смены премьера. Громче всех победе Лиз Трасс радуются на Украине. Ведь она будет продолжать политику Джонсона. Правда, за громкими заявлениями о новых траншах финансовой и военной помощи, о необходимости победить российскую армию на поле боя и уничтожить нашу экономику санкциями в Киеве никак не могут расслышать главного, хотя Джонсон об этом прямо говорил: Лондон намерен воевать с Москвой до последнего украинца.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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