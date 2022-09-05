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В правительстве обсудили новые нормы в сфере охраны труда

22:40
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Они затрагивают более 10 миллионов человек

Новые нормы в сфере охраны труда, которые начали действовать с 1 сентября, глава кабмина сегодня обсудил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Они коснутся более 10 миллионов человек. Это и бесплатные витамины для работников металлургии и угольной промышленности. И назначение выплат при несчастном случае. И возрождение практики цеховых врачей. Ещё одна тема совещания - льготные кредиты для промышленности.

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