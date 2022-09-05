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Российская авиакомпания запускает рейсы из Москвы в Анталью

19:04
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Самолеты будут летать ежедневно с 26 сентября

Улететь из Москву в турецкую Анталью теперь можно рейсами авиакомпании S7. Самолеты начнут летать 26 сентября.

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"S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью. Первый рейс по маршруту Москва - Анталья отправится 26 сентября", - говорится в сообщении авиакомпании.

Самолеты S7 будут летать на популярный турецкий курорт и из Новосибирска. Первый рейс отправится 22 октября. До конца месяца запланирован один вылет в неделю – по субботам, а с 1 ноября – уже два, по вторникам и пятницам. Рейсы из Москвы будут отправляться ежедневно, передает РИА Новости.

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