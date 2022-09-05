ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин утвердил концепцию российской гуманитарной политики за рубежом

19:24
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Одна из задач - защита традиций и идеалов, присущих Русскому миру

Формирование объективного восприятия России в мире – одна из целей гуманитарной политики нашей страны за рубежом. Концепция, утвержденная российским президентом Владимиром Путиным, опубликована на официальном портале правовой информации.

Путин призвал власти общими усилиями "вытаскивать людей из трущоб"
Путин рассказал о развитии городов на Дальнем Востоке

"Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми", — говорится в документе.

В числе главных задач гуманитарной политики указано формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие, традиционные духовно-нравственные ценности. Также ставятся задачи сохранения и продвижения традиций и идеалов, присущих Русскому миру, усиления роли и конкурентоспособности русского языка, повышение конкурентоспособности отечественного образования. Указ вступил в силу со дня подписания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин подписывает документы
Владимир Путин подписывает документы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.