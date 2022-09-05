Путин утвердил концепцию российской гуманитарной политики за рубежом

Одна из задач - защита традиций и идеалов, присущих Русскому миру

Формирование объективного восприятия России в мире – одна из целей гуманитарной политики нашей страны за рубежом. Концепция, утвержденная российским президентом Владимиром Путиным, опубликована на официальном портале правовой информации.

"Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми", — говорится в документе.

В числе главных задач гуманитарной политики указано формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие, традиционные духовно-нравственные ценности. Также ставятся задачи сохранения и продвижения традиций и идеалов, присущих Русскому миру, усиления роли и конкурентоспособности русского языка, повышение конкурентоспособности отечественного образования. Указ вступил в силу со дня подписания.

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