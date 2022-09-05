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Союзные силы уничтожили колонну со снарядами для ВСУ

19:55
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Груз обнаружили под Авдеевкой

Груз снарядов для ВСУ уничтожили союзные силы на трассе под Авдеевкой. Колонну из 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, обнаружила разведка.

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"Благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов нам удалось выследить и уничтожить значительное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении. Все было сделано четко и оперативно", - сообщил РИА Новости один из командиров народной милиции ДНР.

По данным офицера, колонну боевиков киевского режима засекли в минувшую субботу. Техника подвозила снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк. Колонна была полностью уничтожена.

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