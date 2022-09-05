Союзные силы уничтожили колонну со снарядами для ВСУ

Груз обнаружили под Авдеевкой

Груз снарядов для ВСУ уничтожили союзные силы на трассе под Авдеевкой. Колонну из 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, обнаружила разведка.

"Благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов нам удалось выследить и уничтожить значительное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении. Все было сделано четко и оперативно", - сообщил РИА Новости один из командиров народной милиции ДНР.

По данным офицера, колонну боевиков киевского режима засекли в минувшую субботу. Техника подвозила снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк. Колонна была полностью уничтожена.

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