Путин пообещал трудовые гарантии добровольцам-участникам СВО

За ними сохранят рабочие места

Добровольцам, пожелавшим принять участие в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обещании, которое дал Владимир Путин сотруднику МЧС в Петропавловске-Камчатском.

Спасатель рассказал российскому лидеру, что обратился в военкомат, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации. Однако в МЧС сотруднику не могли предоставить длительный отпуск, а также не гарантировали сохранение той же должности по возвращении.

"Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто", — приводит рассказ Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, о каких трудовых гарантиях идет речь. По словам Пескова, поправки в законодательство должны обеспечить, в частности, возможность длительного отпуска для добровольца и сохранение за ним должности.

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