ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал трудовые гарантии добровольцам-участникам СВО

20:25
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

За ними сохранят рабочие места

Добровольцам, пожелавшим принять участие в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обещании, которое дал Владимир Путин сотруднику МЧС в Петропавловске-Камчатском.

Последние новости о ходе спецоперации в Донбассе на сегодня, 5 сентября
Минобороны показало работу тыловых подразделений во время спецоперации

Спасатель рассказал российскому лидеру, что обратился в военкомат, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации. Однако в МЧС сотруднику не могли предоставить длительный отпуск, а также не гарантировали сохранение той же должности по возвращении.

"Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто", — приводит рассказ Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, о каких трудовых гарантиях идет речь. По словам Пескова, поправки в законодательство должны обеспечить, в частности, возможность длительного отпуска для добровольца и сохранение за ним должности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Саперы ВС России
Саперы ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.