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Курский поселок обстреляли со стороны Украины

21:00
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

На российской территории упало не менее 12 снарядов

Украинские боевики обстреляли территорию Курской области. Около 19 часов 5 сентября на поселок Теткино в Глушковском районе упало не менее 12 снарядов. Повреждено несколько домов.

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"Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой", - написал в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

Степень ущерба, нанесенного обстрелом, устанавливают эксперты. Старовойт пообещал в кратчайшие сроки оказать владельцам пострадавших домов всю необходимую помощь.

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