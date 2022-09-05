Мишустин отменил соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

Это ответ на недружественные шаги Токио

Действие соглашения России с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды прекращено. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прекратить действие… соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей… от 2 сентября 1999 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Токио в конце апреля объявил о решении кабмина "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией. Также Япония поддержала санкции, введенные Западом после начала специальной военной операции России на Украине. Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказалась от переговоров по мирному договору с Японией и объявила о прекращении безвизовых поездок японских граждан на южные Курильские острова.

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