ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин отменил соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

21:28
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Это ответ на недружественные шаги Токио

Действие соглашения России с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды прекращено. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва ответила Токио на призыв не проводить учения на Курилах
Россия "очень просто" ответит на обвинения Японии в оккупации Курил

"Прекратить действие… соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей… от 2 сентября 1999 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Токио в конце апреля объявил о решении кабмина "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией. Также Япония поддержала санкции, введенные Западом после начала специальной военной операции России на Украине. Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказалась от переговоров по мирному договору с Японией и объявила о прекращении безвизовых поездок японских граждан на южные Курильские острова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Курилы
Курилы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.