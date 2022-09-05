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Террористы ИГ взяли ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

22:00
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

В результате атаки запрещенной группировки погибли два российских дипломата

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" объявила об ответственности за взрыв возле российского посольства в столице Афганистана. Агентство Reuters ссылается на заявление боевиков в Telegram, где террористы опубликовали фотографию смертника.

Талибы пообещали усилить охрану после взрыва у посольства России
В России возбудят дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле

Взрыв у посольства России в Кабуле прогремел утром 5 сентября. В результате атаки террористов погибли два сотрудника дипмиссии. По данным Reuters, всего жертвами взрыва стали шесть человек: еще четверо - граждане Афганистана, ожидавшие в очереди за визами.

Афганские власти после теракта усилили охрану внешнего периметра российского посольства в Кабуле. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели дипломатов, передает РИА Новости.

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