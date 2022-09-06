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Байден выступил против признания России спонсором терроризма

08:20
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Президент США отрицательно ответил на соответствующий вопрос

Президент США Джо Байден высказался против идеи объявления России государством — спонсором терроризма.
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В ответ на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма, Байден ответил лаконичным "нет", не дав дальнейших пояснений.

При этом в Госдепартаменте отмечали, что опасаются негативных последствий признания России спонсором терроризма для "зерновой сделки", заключенной в июле для вывоза продовольствия из черноморских портов Украины, сообщает РИА Новости.

Россия не раз обращалась к США с призывом отказаться от политики гегемонизма. В начале августа на Смоленской площади предупредили Штаты о разрыве дипломатических отношений в случае, если Вашингтон признает Россию страной – спонсором терроризма.

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