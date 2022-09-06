Спасатели эвакуировали троих выживших с Ключевской Сопки

Спасены два туриста и гид
Во время спасательной операции удалось вывезти с вулкана Ключевская Сопка на Камчатке двоих туристов и гида. Об этом рассказала во вторник, 6 сентября, глава Ростуризма Зарина Догузова.
Как уточнила Догузова, люди находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.
Вертолетом МЧС спасенных доставили в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Оттуда людей отправили бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи.
Поисковые работы в районе вулкана продолжаются, цитирует Догузову "Интерфакс".
3 сентября десять туристов из семи российских регионов и два гида начали подъем на самый высокий активный вулкан Евразии — Ключевскую Сопку. Достигнув высоту в четыре тысячи метров, несколько человек сорвались в пропасть. По данным Следственного комитета, погибли девять человек.
Из-за сложных погодных условий и большой высоты спасателям пришлось предпринять несколько попыток добраться до выживших людей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"