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Спасатели эвакуировали троих выживших с Ключевской Сопки

08:41
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Спасены два туриста и гид

Во время спасательной операции удалось вывезти с вулкана Ключевская Сопка на Камчатке двоих туристов и гида. Об этом рассказала во вторник, 6 сентября, глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Как уточнила Догузова, люди находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Вертолетом МЧС спасенных доставили в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Оттуда людей отправили бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи.

Поисковые работы в районе вулкана продолжаются, цитирует Догузову "Интерфакс".

3 сентября десять туристов из семи российских регионов и два гида начали подъем на самый высокий активный вулкан Евразии — Ключевскую Сопку. Достигнув высоту в четыре тысячи метров, несколько человек сорвались в пропасть. По данным Следственного комитета, погибли девять человек.

Из-за сложных погодных условий и большой высоты спасателям пришлось предпринять несколько попыток добраться до выживших людей.

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