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Япония ответила России на выход из договора о безвизовых поездках на Курилы

08:58
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Токио выразил протест

Япония выразила протест России в связи с решением Москвы выйти из двустороннего соглашения об облегченном посещении южной части Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также из договора о процедуре взаимных безвизовых поездок. Об этом заявил во вторник, 6 сентября, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Мишустин отменил соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

По словам чиновника, Токио считает это решение Москвы неправомерным и неприемлемым.

По утверждению Мацуно, ответственность за ухудшение японо-российских отношений "целиком лежит на России", сообщает ТАСС.

Японское правительство ранее подтвердило приверженность политике санкций в отношении России в связи с проведением ею специальной военной операции по защите республик Донбасса. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание в тесном сотрудничестве со странами "Большой семерки" (G7) продолжать дипломатическое реагирование на ситуацию на Украине, в том числе сохранять санкции.

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