Украина оценила потери от военных действий в 326 млрд долларов

Сумму назвал украинский премьер

Потери Украины от военных действий в общей сложности составляют 326 млрд долларов. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, которые цитирует ТАСС, эту сумму правительство Украины смогло верифицировать совместно с экспертами Всемирного банка.

Украинский премьер объявил, что 105 млрд долларов необходимо будет потратить на восстановление разрушенных в стране объектов.

5 сентября Еврокомиссия и Украина подписали соглашение о предоставлении Киеву 500 млн евро финансовой помощи. Эти средства выделяются в рамках обязательств, озвученных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках кампании "Поддержи Украину", что было согласовано на международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве.

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