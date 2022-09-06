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FT: в ЕС предложили два варианта потолка цен на российский газ

10:01
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Москва предупредила, что Европа рискует лишиться российского газа

Еврокомиссия предложила государствам - членам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Оба варианта имеют существенные недостатки и последствия для самой Европы.
Россия получила дополнительно 85,9 млрд рублей нефтегазовых доходов

Как пишет The Financial Times, первый вариант предполагает либо введение максимального предела цен на весь импортируемый из России газ, либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на топливо.

Однако в Брюсселе считают, что реализация этого сценария может привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с "Газпромом" и "возможной эскалации геополитической напряженности".

Во втором варианте предполагается разделение стран ЕС на так называемые "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа. В "красной зоне" цены могут быть ограничены, а в "зеленой" должны оставаться на достаточно высоком уровне, чтобы облегчить потоки газа в страны "красной зоны".

Эту меру будет сложно реализовать, она будет во многом зависеть от координации между странами ЕС, отметили в Еврокомиссии.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил мнение о высокой эффективности антироссийских санкций. По его утверждению, Россия не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний. В результате рестрикции "не позволят России разрабатывать новые углеводородные месторождения".

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