Политолог Крашенинникова о назначении Лиз Трасс: "Европе не нужны вожди"

В Европе тренд - назначать премьерами политических управленцев

Элизабет Трасс будет назначена новым премьер-министром Великобритании. Согласно процедуре, это произойдёт на аудиенции у королевы Елизаветы II. Главу правительства утверждает монарх, но фактическое решение принимает правящая партия. Минувшим днём консерваторы официально объявили об избрании Трасс своим лидером. В финальном голосовании по почте её кандидатуру поддержали более 80 тысяч членов партии, а второго претендента - Риши Сунака - 60 тысяч.

Назначении Трасс премьер-министром Великобритании с ведущим программы "События. 25-й час" поговорила Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив.

"Лиз Трасс занимала шесть разных постов в правительстве. Она занималась и сельским хозяйством, и образованием, и казначейством, и иностранными делами. Какие компетенции можно было за год-два, и даже за месяцы, обрести в каждой из этих серьезных и важных областей - непонятно. Но в Великобритании и в Европе есть тренд – ставят на посты теперь политических управленцев. От них не требуется знать существо вопроса. Нам сложно понять, как можно так управлять, но такой тренд царит в Европе. Та же самая недавняя министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен была доктором-гинекологом. Как ее это подготовило к посту министра обороны, мы не знаем. Именно политики, популисты становятся премьерами. От них даже не требуется быть какой-то сильной личностью. Лиз Трасс личность колоритная, но нельзя сказать, что она сильная. Европе не нужны вожди, не нужны Де Голли. Им нужны технократы и политики, которые могут управлять всем.

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