Российские коммунисты уличили Трампа в искажении цитат Ленина

Бывший американский президент

Америка во власти Бенито Муссолини. Призрак дуче переплыл океан? Американская газета "Вашингтон Таймс" сравнила Президента США с лидером фашистской Италии за то, что назвал сторонников Дональда Трампа прямой и явной угрозой безопасности страны. Журналисты немедленно ответили.

"Байден выпустил на волю своего внутреннего Бенито Муссолини. Его риторика разобщала. Его тон был гневным. Его мишенью были все консерваторы — то есть 74 с лишним миллиона американцев, которые проголосовали за Дональда Трампа", - пишет издание.

Грядущие промежуточные выборы в американский Конгресс до предела обострили политическую риторику. Неутомимый Дональд Трамп при любом удобном случае пинает и нездорового Байдена, и разных левых либералов, которые пытаются расправиться с американской историей и сносят по всей стране памятники американским героям. Бывший президент назвал их сторонниками "нового крайне левого фашизма".

С одной стороны бодрый Трамп, который за единую, консервативную, сильную Америку. С другой - теряющий силы Байден, который громит консерваторов и пытается расколоть собственную страну? Не такой была либеральная американская мечта. Стоит ли удивляться, что Трамп назвал Байдена врагом государства и прошелся с критическими выпадами в адрес американской системы выборов, процитировав Владимира Ильича Ленина: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда".

Ленинский привет из Америки не оценили российские коммунисты, уличив заморского политика в искажении ленинской фразы. Геннадия Зюганова цитирует сайт КП.РУ: "Ленин так не говорил, буржуй Трамп всё переврал".

Вообще фраза Ленина звучала так: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса".

Работу Байдена сейчас одобряют менее 40 процентов американцев. Менее 20 процентов считают, что страна движется в правильном направлении. И только 35 процентов полагают, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину. Перспективы потерять места в конгрессе для Демократической партии – горькая реальность. Выборы в палату представителей пройдут в начале ноября. И шансы захватить Конгресс очень высоки у сторонников Дональда Трампа, который так бойко цитирует Ленина.

Конечно, Трамп тот ещё ленинец. Да и Байден мало похож на Муссолини. Но, похоже, в Америке в действительности всё не так, как на самом деле.

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