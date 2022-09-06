Путин сегодня посетит учения "Восток-2022" и проведет заседание Госсовета

Президент прибыл во Владивосток

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток. В аэропорту главу государства встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Президент пробудет в столице Приморья два дня. Сегодня он ознакомится с ходом командно-штабнЫх учений "Восток-2022", а также проведёт расширенное заседание президиума Госсовета, на котором обсудят развитие туриндустрии.

В среду ожидается выступление Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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