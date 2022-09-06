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Российским военным вручили награды за мужество в ходе СВО

09:10
  • вторник
  • 06 сентября 2022

После вручения они вернулись к службе

Российским военнослужащим, которые проявили мужество, отвагу и профессионализм в ходе спецоперации по защите Донбасса, вручили государственные награды.

Солдаты, сержанты и офицеры Западного военного округа получили медали "За заслуги перед Отечеством" второй степени и "За отвагу", Жукова и Суворова. Торжественную церемонию провёл генерал-лейтенант Роман Бердников. Он поблагодарил бойцов за их личный вклад в общее дело и пожелал успехов в службе. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

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