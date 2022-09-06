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МАГАТЭ опубликует доклад о ситуации на Запорожской АЭС

09:11
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Для обсуждения ситуации соберется Совбез ООН

Украинские националисты снова обстреляли Донбасс. Под огнем - мирные кварталы Киевского района Донецка, системы ПВО работают и в Новой Каховке.

Для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС сегодня соберется Совет безопасности ООН. Как ожидается, сегодня же МАГАТЭ опубликует доклад о поездке на станцию с выводами экспертов международной миссии. Двое из них продолжают работу на территории ЗАЭС и в настоящий момент.

Ранее Россия неоднократно представляла доказательства преступных действий Киевского режима по приказу которого атомную станцию регулярно обстреливают националисты.
 

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
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