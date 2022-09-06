Обнаружил ценные документы: названы новые подвиги российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Группа ефрейтора Артура Гаврилова столкнулась с украинскими диверсантами. В ходе боя точным огнём из автомата ефрейтор Гаврилов уничтожил трёх националистов, а позже, осматривая вражеские позиции, Артур обнаружил ценные документы и передал их в штаб.

Старший сержант Максим Монгуш обнаружил укрепрайон и вооружённую группу из 30 неонацистов в лесополосе. Максим передал координаты в штаб, благодаря чему наши военные точным ударом артиллерии уничтожили позиции противника.

Расчёт самоходно-артиллерийского орудия под командованием сержанта Александра Грамоздина поддерживал наступающие российские подразделения. Несмотря на плотный огонь, который вели радикалы, Александр и его сослуживцы смогли уничтожить четыре боевых машины и до 15 боевиков.

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