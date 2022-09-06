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Петр Толстой: наказы москвичей войдут в программу "Мой район"

10:59
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Общение с жителями является ключевым методом агитации

Команды кандидатов "Единой России" на муниципальных выборах 2022 года провели более 10 тысяч встреч с жителями. Прямой диалог с избирателями стал ключевым методом агитации, сообщил секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Кроме того, команды обсудили проблемы развития районов с коллективами более 600 предприятий столицы.

По словам Толстого, муниципальные выборы выигрываются не лозунгами и рекламными баннерами, а прямым разговором о проблемах, которые волнуют людей в конкретном дворе и микрорайоне.  Он призвал продолжать работу по реализации мер по улучшению качества жизни москвичей в рамках Народной программы "Единой России" и содействовать в достижении целей столичной программы "Мой район".

"Народная программа Партии создавалась на основе наказов и пожеланий жителей Москвы. В 2021 году москвичи направили более 47000 предложений. Большинство из них учтены в программе Сергея Собянина "Мой район", с которой идут на выборы кандидаты команды мэра, – заявил Толстой.

Выборы в Москве в 2022 году проходят на территории 125 муниципальных округов, где предстоит избрать Советы депутатов. Трехдневное голосование пройдет с 9 по 11 сентября. Москвичи могут проголосовать онлайн и на избирательном участке.

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Петр Толстой
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