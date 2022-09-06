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В Кремле не исключили ухудшение отношений с Лондоном из-за Трасс

10:20
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Глава МИД займет премьерское кресло

Ухудшение российско-британских отношений после избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании исключить нельзя. Такое заявление во вторник, 6 сентября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил в интервью РБК, что прежние заявление Трасс "были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными". Как указал Песков, "ничего хорошего про нас она не говорила".

С учетом этого пресс-секретарь российского лидера предположил, что в обозримой перспективе изменений ждать не стоит а учитывая непредсказуемость ситуации и западных политиков, нельзя исключить и ухудшение отношений между Москвой и Лондоном.

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс избрана новым лидером Консервативной партии Великобритании и займет кресло британского премьера. Во время предвыборной борьбы Трасс успела сделать ряд громких заявлений. В частности, она заявила, что будет добиваться "победы над Россией" и "поражения Владимира Путина на Украине".

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