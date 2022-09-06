"Шанс один из тысячи": раненую медведицу из Диксона будут лечить в Москве

В столице все готово для проведения экстренной операции

Тяжелораненую белую медведицу доставили из Диксона (Красноярский край) на лечение в Москву.

Сообщения о раненом животном стали поступать в Росприроднадзор с 3 сентября. Прибывшие на место специалисты обнаружили у молодой медведицы огнестрельное ранение в левую лопатку и порез задних лап.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, хищница находится в тяжелом состоянии: ее организм обезвожен, а задняя часть тела парализована. Животное с помощью специального ветеринарного ружья погрузили в сон, доставили в Норильск, а оттуда борт вылетел в столицу.

В Москве уже все готово для проведения экстренной операции. Ветеринары намерены до последнего бороться за жизнь пациентки.

"Шансов на спасение немного: по оценкам ветеринарных врачей, один из тысячи. Однако, пока надежда остается, за жизнь медведицы будут бороться до конца", - написала Акулова в своем telegram-канале.

В свою очередь руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в прокуратуру передано обращение по поводу правомерности применения оружия. За нелегальную добычу белого медведя виновным может грозить уголовная ответственность.

Это уже второй выход белых медведей к людям в Диксоне за последние два месяца. В конце июля там спасли медведицу с застрявшей в пасти жестяной банкой.

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