Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

Встреча ради встречи никому не нужна, отметили в Кремле

Необходимо проделать предварительную работу, чтобы встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла состояться. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, сначала необходимо построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне.

Однако в настоящее время речь об этом не идет, подчеркнул Песков в интервью "Известиям".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что предпосылок для организации встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время нет. В вопросе организации этой встречи слишком много "если", подчеркнул Песков.

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