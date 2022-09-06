Кремль уточнил сроки послания Путина Федеральному собранию

В 2022 году президент обязательно огласит послание

Президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию до конца 2022 года. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля в интервью РБК, "до конца года это должно произойти, и это произойдет".

Песков подчеркнул, что прямая линия с президентом России тоже обязательно состоится, но время ее проведения еще предстоит определить.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет определена после первой половины сентября. Провести прямую линию с российским лидером летом не удалось в связи с напряженным графиком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"