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Кремль уточнил сроки послания Путина Федеральному собранию

11:00
  • вторник
  • 06 сентября 2022

В 2022 году президент обязательно огласит послание

Президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию до конца 2022 года. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля в интервью РБК, "до конца года это должно произойти, и это произойдет".

Песков подчеркнул, что прямая линия с президентом России тоже обязательно состоится, но время ее проведения еще предстоит определить.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет определена после первой половины сентября. Провести прямую линию с российским лидером летом не удалось в связи с напряженным графиком.

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию
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