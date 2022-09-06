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Эрдоган назвал виновного в проблемах ЕС с поставками газа

11:14
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Путина вынудили пойти на такие меры

Европа сама виновата в том, что столкнется с серьезными проблемами зимой из-за сокращения поставок газа из России.
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Об этом во вторник, 6 сентября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Отношение Европы к Путину и ее санкции неизбежно привели российского президента к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что у Турции не будет проблем с энергоресурсами зимой.  

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответственность за сокращение поставок газа несут страны, которые ввели санкции.

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