Эрдоган назвал виновного в проблемах ЕС с поставками газа

Путина вынудили пойти на такие меры

Европа сама виновата в том, что столкнется с серьезными проблемами зимой из-за сокращения поставок газа из России.

Об этом во вторник, 6 сентября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Отношение Европы к Путину и ее санкции неизбежно привели российского президента к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что у Турции не будет проблем с энергоресурсами зимой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответственность за сокращение поставок газа несут страны, которые ввели санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"