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Путин провел закрытое совещание с Шойгу и главой Генштаба

11:39
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Президент прибыл на полигон "Сергеевский" для наблюдения за военными учениями

Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье. Там проходит финальная часть учений "Восток-2022". Президент понаблюдал за ходом манёвров и провёл закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым.

Сегодня у Путина насыщенная программа. Позже он вернётся на остров Русский, где возглавит заседание Госсовета по развитию туризма и выступит на Восточном экономическом форуме. Глава государства будет говорить о ситуации в мировой политике и экономических задачах России в условиях агрессии Запада.
 

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