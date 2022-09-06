Российские военные и бойцы народных республик ведут активное наступление в Донбассе

Украинские военные продолжают обстреливать жилые районы Донбасса

Более ста снарядов выпустили украинские неонацисты по жилым районам Донбасса. Под огнём Донецк, Макеевка и Зайцево. Есть раненые. Массированные удары боевики наносят по Каховской ГЭС. Всю ночь над этим районом работали российские системы ПВО. Большую часть ракет сбили. Наши военные и бойцы народных республик ведут активное наступление.

Осколок попал Оксане в голову, когда выходила из подъезда. Повезло, что по касательной. Рядом с домом пожилой женщины упали обломки "Точки-У". Ракету, выпущенную националистами по Ленинскому району Донецка, удалось сбить. Но грохот от детонации боеголовки был такой, что в пятиэтажке не осталось ни одного целого окна.

Под огнем ВСУ оказалась и Новая Каховка. Националисты выпустили по городу 74 ракеты. Но все перехвачены российскими ПВО. Главный объект нападения националистов в этом районе - Каховская ГЭС. ВСУ неоднократно пытались атаками с воздуха разрушить плотину. Но шансов ударить прицельно сегодня не осталось. Все пространство в радиусе 70 километров под контролем зенитных комплексов "Бук".

На земле всю последнюю неделю российские войска и ополченцы, действуя в обороне, пресекали любые попытки ВСУ перейти в контрнаступление. За это время националисты потеряли 3 тысячи человек убитыми. И более 7 тысяч ранеными. И вот сегодня, когда радикалы выдохлись, союзные силы начали штурм стратегически важных населенных пунктов.

"Бои идут вдоль всей линии фронта, артиллерией мы уничтожаем укрепрайоны начиная от Угледара и поднимаемся к Артемовску. Мы вышли на окраины Первомайского", - говорит Эдуард Басурин, замкомандующего 1-го Армейского корпуса ДНР.

Огнем из замаскированных позиций ополченцы уничтожили в Первомайском 4 танка и бронетранспортера. Выстрелами из ПТУРов спецназ сжигает бронетехнику. Подрывает доты и "опорники". В уличных боях ликвидированы 50 националистов.

Еще одна внезапная вылазка предпринята в районе Донецкого аэропорта. Ополченцы с квадрокоптера забросали траншеи националистов гранатами. Из десяти боевиков в живых остались двое. Один убежал. Боевой дух в подразделениях ВСУ лучше всего иллюстрируют кадры, на которых измученные националисты жалуются командованию, что устали и воевать больше не хотят. Группа под Херсоном, едва на позиции ворвались ополченцы, сдалась всем взводом.

За разгромное контрнаступление на Херсон ВСУ пытаются взять реванш. Запад требует успехов на фронте. И вот националисты пытаются собрать новый ударный кулак. Только уже на Харьковском направлении. Атаковать в ответ российские военные не спешат. Выжидают, когда ВСУ стянут все боеспособные части. Да и зачем раньше времени беспокоить противника, если он сам идет в капкан.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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