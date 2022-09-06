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Песков: Украина нервничает в ожидании доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС

11:50
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Россия ждет от доклада правды и констатации реального положения дел

Ситуация на Запорожской АЭС станет сегодня главной темой Совета безопасности ООН. Заседание созвано по инициативе России. Как ожидается, с докладом выступит гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В составе международной группы экспертов, он посетил атомную электростанцию на прошлой неделе. Двое специалистов агентства продолжают работу на объекте и сейчас. Однако этот факт нисколько не останавливает украинских боевиков от новых обстрелов.

Примерно в 12 часов ночи ВСУ атаковали здание паспортного стола с помощью беспилотников. Сбросили два кумулятивных снаряда, которые прожигают дыры и попадают внутрь помещений. Пострадала, в том числе, комната для приема присяги. Поврежден не только паспортный стол. Снаряды попали в крышу пристройки многоэтажного здания. Взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах. Очередная ночь для жителей Энергодара была бессонной.

"Бабахнуло, понимаете, так задрожало все, как будто дом перевернулся. Ну и посыпались стекла все. У меня стекла в балконе толстые, диаметр, не такие обычные – все разрушилось, аж содрогнулось, подпрыгнуло все. Страшно было, страшно было", - рассказывает местная жительница.

Сегодня весь мир ждет заявление МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую атомную станцию. Представители миссии обнародуют свою позицию, которую с опаской ждут в Киеве.

"Сейчас многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ. И украинцы нервничают, и уже украинская сторона высказывала свое недовольство этой миссией, потому что была предоставлена возможность увидеть все воочию, сделать все необходимые проверки", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Правда осуждения Украины или даже указания на причастность к обстрелам ждать не стоит, уверяют эксперты. И на то есть ряд причин. Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик изначально заявил, что у специалистов нет задачи определять виновных в обстрелах АЭС. Киев тоже постелил себе соломку. Накануне визита Рафаэля Гросси глава МИД Дмитрий Кулеба пригрозил, что МАГАТЭ должна сделать вывод о нарушении ядерных протоколов Россией. И это притом, что ВСУ при поддержке США и Великобритании цинично провели попытку захвата станции в день визита международных экспертов. И продолжают обстрел крупнейшего ядреного объекта в Европе, даже, несмотря на присутствие там двух наблюдателей из Испании и Румынии.

А еще Зеленский провел полуторачасовые переговоры с французским коллегой Макроном. Сообщается, что президенты уже оценили результат визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Видимо на Западе заранее узнали, каким будет итоговое заявление миссии.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин. "ТВ Центр", Энергодар, Запорожская область.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Военнослужащие ВС России на Запорожской АЭС
Военнослужащие ВС России на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
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