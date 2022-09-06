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В результате землетрясения в Китае погибли 65 человек

12:08
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Более 200 ранены

Разрушительное землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни 65 человек. Более двухсот ранены. И это лишь предварительные данные. Спасатели продолжают разбирать завалы. В провинции Сычуань повреждены сотни домов, разрушены дороги. Несколько районов обесточены. Идёт эвакуация.

Земля ходит ходуном, на проезжую часть отваливаются фрагменты домов. В квартирах - хрустальный перезвон. Это раскачиваются люстры. Из аквариумов и кастрюль выливается содержимое. Устоять на ногах почти невозможно. Хватая не бегу детей, люди покидают дома и ищут безопасное место. Но и на улице картина не лучше. Из-за мощных подземных толчков трясутся здания. Горная гряда словно закипает. Камнепады блокируют дороги. Землетрясение магнитудой 6,8 в провинции Сычуань сейсмологический центр Китая зафиксировал в 12:52 по местному времени. Эпицентр - в уезде Лудин, очаг - на глубине 16 километров. Несколько подземных толчков ощутили миллионы людей в столице региона - Чэнду и городе Чунцин, закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса. И хотя жителям не разрешается покидать свои дома, они выбежали во дворы. Незамедлительно началась спасательная операция.

Из населенных пунктов эвакуированы 50 тысяч человек. Утром во вторник китайские власти озвучили число погибших - 65 человек стали жертвами разрушительного землетрясения.  Более 10 числятся пропавшими без вести. В провинции Сычуань повреждены дороги - нет связи между городами. Выведены из строя электростанции. Поиск людей и разбор завалов идёт в круглосуточном режиме.

На помощь спасателям направлены военнослужащие, более 1000 солдат выехали на юго-запад страны. В пострадавшие от землетрясения районы направлены палатки, складные кровати и одеяла.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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Последствия землетрясения в Китае
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