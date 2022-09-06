Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вадима Елисеева

У мальчика апластическая анемия

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

У 14-летнего Вадима Елисеева тяжёлое заболевание - апластическая анемия. Он перенёс курс химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Лечение помогло, но возникли осложнения. Чтобы помочь организму ребёнка справиться, необходим срочный курс реабилитации, но стоит он очень дорого. У семьи нет возможности собрать такую сумму.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вадима. Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

14-летний Вадим панически боится уколов, но с начала этого года вся его жизнь - сплошные капельницы и катетеры. В январе он сдал анализы после болезни, как обычно, для справки в школу. Педиатра встревожили очень низкие показатели тромбоцитов. А дальше - кошмарный сон наяву для любого родителя. Когда здоровый на вид ребенок вдруг оказывается смертельно болен. Врачи сказали, что Вадима — апластическая анемия. Это тяжелое заболевание костного мозга, когда он не вырабатывает кровяные клетки. Курс химиотерапии приостановил болезнь, но, к сожалению, присоединилась серьезная бактериальная инфекция, с которой не работающая кровеносная система Вадика не справилась. Развился сепсис:

"Когда звонит тебе ребёнок, набирает тебя. Спрашиваешь как дела, а он говорит: "Я в реанимации. Всё хорошо, мам, я в реанимации", - говорит мама Злата Елисеева.

2,5 месяца он находился между жизнью и смертью. Инфекция в правой ноге превратила ее в сплошной отек. Парень и спустя много недель не может ходить без костылей. Когда состояние ненадолго стабилизировалось, ему оперативно провели трансплантацию костного мозга — это было жизненно необходимо, чтобы не активизировалось основное заболевание.

"Сейчас состояние стабилизировалась. В терминах врачей оно так: стабильно тяжелое. Но оно стабильное!" – говорит папа мальчика Андрей Елисеев.

Сейчас подросток через день наблюдается в больнице: угроза осложнений сохраняется. В реанимации ему кололи очень мощные антибиотики новейшего поколения, только потому и спасли. Родители даже не представляли, что лекарства могут столько стоить.

"Вот, допустим, укололи четыре антибиотика. Одна доза стоит 10000. Просто одна доза, это один антибиотик. Таких доз в сутки колют три. Таких антибиотиков нужно четыре штуки подряд", - говорит папа.

Но курс реабилитации затянется на месяцы, говорят врачи. Антибактериальную терапию ни в коем случае бросать нельзя. А еще нужны обычные препараты пострансплантационного действия

"В раннем посттрансплантационном периоде пациенту необходимы противогрибковые, противовирусные лекарства и комбинированные антибактериальная терапия. Чем быстрее мы проведём эту терапию, тем лучше будет эффект. Тем меньше пациент будет находиться в кроветворения, тем ниже риски каких-то фатальных инфекционных осложнений", - говорит Анастасия Боровская, врач-педиатр амбулаторного отделения Клиника "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой".

Общая стоимость лекарств, которые нужны Вадиму — 6163444 рубля. Все накопления, которые были в семье, уже потрачены.

"Такие суммы, которые среднестатистическая нормальная семья заведомо не может потянуть, и наши финансы абсолютно на исходе в данной ситуации. Больница оказывает всевозможную помощь, но есть расходы, которые не предусмотрены бюджетами ни больницы, ни фонда ОМС", - говорит папа.

"Мы просим неравнодушных людей, людей которые поддержат нас в этой ситуации, помочь нам. Продолжить этот путь", - говорит мама.

Это осенью он не сможет пойти в школу, Друзья очень его ждут — Вадик член школьной баскетбольной команды. Даже в своем тяжелом состоянии подросток старается не унывать. Тренирует больную ногу, собирается учиться дистанционно. Расслабляться некогда: впереди трудный год, девятый класс, летом - государственная аттестация. Вся семья верит: неравнодушные люди помогут их сыну. И он обязательно поправится.

Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Вадима Елисеева, программа 1508

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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