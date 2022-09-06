Французы в ожидании холодной зимы скупают российские валенки

Все больше европейцев недовольно из-за действий чиновников в отношении России

Завтра представители стран ЕС на специальном заседании обсудят введение ценового потолка на российский газ. Задача - придумать, как заставить Москву поставлять топливо по выгодным ценам. Пока чиновники ломают голову над заведомо нерешаемым вопросом, на улицы выходят всё больше недовольных граждан.

Горячая осень против социального холода. Плакаты с лозунгами остановить поставки оружия на Украину, снизить цены за электроэнергию и открыть "Северный поток – 2". Германия вновь бушует. Вслед за Лейпцигом выступили жители Гамбурга, Альбштадта. Требования к властям все те же – больше думать о своем народе, меньше – о чужом.

"Мы вели бешеную экономическую войну против России, но она не остановила конфликт между Россией и Украиной, и не нанесла вреда России, но пострадали миллионы немцев", - возмущается Севим Дагделен, немецкий депутат.

"Повышение цен на газ и электричество приведет людей к нищете. Потому что у нас подорожание энергии в три-четыре раза. Они не смогут оплатить счет, и мы требуем, чтобы правительство оказало помощь народу! И мы хотим, чтоб наша политика стала антивоенной!" – говорит Харри Грюнберг, организатор протеста.

В Неаполе сотни платежек за коммунальные услуги сжигают прямо на площади. Волна протестов уже захлестнула Чехию и Францию. В Британии с приходом нового премьер-министра, казалось бы, ситуация должна измениться. Но Лиз Трасс не из тех политиков, что поедет договариваться с Москвой. О том, какой может оказаться эта зима для Старого Света показали в "Газпроме". Они выпустили ролик, в котором недвусмысленно дают понять, что ожидает европейцев, чьи правительства продолжают поддерживать антироссийские санкции.

В свою очередь, Киев вызвался предоставить более 30 миллиардов кубометров своих газовых хранилищ Европе для формирования резервов газа.

"Украина всегда выполняет свои обязательства по поставкам газа европейским потребителям. И мы продолжим нашу систему перекачки газа. Система транзита газа могла бы перекачать в 5 раз больше, чтобы мы могли поддерживать Европу транзитом газа", - говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Где возьмут газ – непонятно. Энергетический вопрос в Европе стоит настолько остро, что даже курс евро рухнул до нового 20-летнего минимума. Свою работу останавливают европейские заводы, предпринимателям проще закрыть бизнес, чем платить по счетам. Это же делают и владельцы магазинов, прачечных и ресторанов. С последними лауреат нобелевской премии по физике Джорджо Паризи делится рецептом дешевой пасты. Он советует варить ее всего 2 минуты. А потом держать ее под крышкой, чтобы не расходовать тепло. Такой вариант приготовления блюда итальянцам сэкономит аж 8 минут использования газа. Этот способ уже вызвал большой интерес. Впрочем, вряд ли это поможет сэкономить ресурсы в масштабах всей страны.

Во Франции дела обстоят еще хуже. Люди боятся замерзнуть. Дошло до того, что среди парижан растет спрос на российские валенки. И заказывают их именно из России.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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