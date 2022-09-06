МИД назвал критерий "меры реагирования" на членство Финляндии и Швеции в НАТО

Все будет зависеть от формата интеграции в Альянс новых членов

Ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от размещения на территории новых членов иностранных военных баз и вооружений. Об этом рассказал директор второго европейского департамента российского Министерства иностранных дел Сергей Беляев.

По словам дипломата, от этого фактора будет зависеть степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, а также "меры реагирования с нашей стороны".

Беляев напомнил, что до сих пор все члены НАТО не ратифицировали необходимые документы о принятии в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, поэтому не до конца понятен формат их интеграции в НАТО.

В частности, нет ясности в отношении размещения на финской и шведской территориях иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что базы Альянса могут появиться в Финляндии и Швеции, "если за них решат эти базы создать", причем "главное слово будет у американцев". Глава МИД отметил, что в любом случае, после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции линия соприкосновения России с НАТО радикально увеличится.

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