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В Кремле нашли повод для экономического оптимизма

11:42
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Показатели экономики оказались лучше, чем ожидалось

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2022 года сократится более чем на 2%. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Центробанк обозначил нижнюю точку спада ВВП

По словам официального представителя Кремля, есть повод для умеренного оптимизма, поскольку раньше прогнозировался более существенный экономический спад — "падаем мы медленнее, чем даже мы сами прогнозировали".

Песков подчеркнул необходимость "просчитывать" все вероятные сценарии, однако подчеркнул, что со стороны российских властей "проводится достаточно титаническая работа для стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к нам", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что антироссийские санкции не оказали на экономику страны такого отрицательного влияния, как прогнозировали иностранные эксперты. По их мнению, сокращение российской экономики окажется почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали.

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