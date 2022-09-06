Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Донбасс

В регионе идет восстановление инфраструктуры

Поездка президента России Владимира Путина в Донбасс состоится, когда придет время.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью газете "Известия".

Представитель Кремля добавил, что у России масштабные планы по развитию этих территорий. В настоящий момент налаживается энергоснабжение, строятся водопроводы и социальные объекты.

"Работа ведется активная, там работает много-много тысяч людей", - подчеркнул Песков.

Накануне Путин заявил, что ответственность за трагедию в Донбассе лежит на деятельности неонацистского режима на Украине.

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