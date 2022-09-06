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Минэкономразвития улучшило прогноз по ВВП

12:12
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Экономика может перейти к поквартальному росту уже к концу 2022 года

Российский ВВП снизится лишь на 2,9% в 2022 году и на 0,9% в 2023 году. Такой прогноз озвучил во вторник, 6 сентября, министр экономического развития Максим Решетников.
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Глава Минэкономразвития отметил, что российская экономика может перейти к поквартальному росту уже к концу 2022 года. Однако из-за высокой базы начала 2022 года в целом за 2023 год будет еще отмечаться незначительное снижение.

При этом с 2024 года в базовом сценарии ожидается рост экономики на 2,6% с дальнейшим выходом на траекторию роста в 3%. К 2030 году рост экономики может составить около 17% по сравнению с 2021 годом, цитирует Решетникова "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что есть повод для умеренного оптимизма, поскольку раньше прогнозировался более существенный экономический спад — "падаем мы медленнее, чем даже мы сами прогнозировали".

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