ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: Завершается устройство основных конструкций станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро

12:11
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Над эскалатором повесят модель Ту-144

Завершается устройство основных конструкций станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро, готовность работ превысила 90%.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В настоящий момент ведется укладка пола платформы.

На стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке – световые конструкции. Бочкарев отметил, что дизайн станции посвящен авиационной тематике.

"На следующем этапе работ планируется выполнить устройство "светового колодца" над эскалатором, в котором повесят модель самолета Ту-144", - рассказал он.

Одна стена станции будет украшена изображениями советских самолетов, а противоположная будет сделана из панорамного стекла.

Кроме того, ведутся работы над инженерными системами станции. Уже смонтированы три эскалатора между вестибюлем и платформой. Ведется устройство кабельных кронштейнов и наружных конструкций вентиляции.

"Завершается устройство монолита в области примыкания станции к метромосту, на уровне служебных помещений. После завершения работ на этом участке будут возведены основные конструкции помещений для отдыха локомотивных бригад", - сообщил Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Проект оформления станции "Пыхтино"
Проект оформления станции "Пыхтино"
Метрострой
Метрострой
Станция "Пыхтино"
Станция "Пыхтино"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.