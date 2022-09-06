Бочкарёв: Завершается устройство основных конструкций станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро

Над эскалатором повесят модель Ту-144

Завершается устройство основных конструкций станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро, готовность работ превысила 90%.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В настоящий момент ведется укладка пола платформы.

На стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке – световые конструкции. Бочкарев отметил, что дизайн станции посвящен авиационной тематике.

"На следующем этапе работ планируется выполнить устройство "светового колодца" над эскалатором, в котором повесят модель самолета Ту-144", - рассказал он.

Одна стена станции будет украшена изображениями советских самолетов, а противоположная будет сделана из панорамного стекла.

Кроме того, ведутся работы над инженерными системами станции. Уже смонтированы три эскалатора между вестибюлем и платформой. Ведется устройство кабельных кронштейнов и наружных конструкций вентиляции.

"Завершается устройство монолита в области примыкания станции к метромосту, на уровне служебных помещений. После завершения работ на этом участке будут возведены основные конструкции помещений для отдыха локомотивных бригад", - сообщил Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

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