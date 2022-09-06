Россияне получили почти 1,5 млрд рублей туристического кешбэка

Об этом рассказали в Ростуризме

Россиянам в рамках осеннего этапа туристического кешбэка вернули уже почти 1,5 млрд рублей. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам главы ведомства, в рамках программы оплачено путевок и бронирований почти на 7 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Продажи туров по России в рамках программы туристического кешбэка на осень и зиму начались в ночь на четверг, 25 августа. Они продлятся до 10 сентября 2022 года. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Наряду с этим действует повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"