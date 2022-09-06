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ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

12:39
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Об этом сообщила глава агентства

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

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По словам Скворцовой, созданная агентством современная векторная вакцина от оспы обезьян в настоящее время она проходит доклинические исследования.

Сроки регистрации и начала использования нового препарата Скворцова не уточнила, сообщает РИА Новости.

В августе ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14 (ингибитор), который уже прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах. Предполагается, что НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.

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