ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

Об этом сообщила глава агентства

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, созданная агентством современная векторная вакцина от оспы обезьян в настоящее время она проходит доклинические исследования.

Сроки регистрации и начала использования нового препарата Скворцова не уточнила, сообщает РИА Новости.

В августе ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14 (ингибитор), который уже прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах. Предполагается, что НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"