В России с коронавирусом госпитализировали 4203 человека

Скончались 95 пациентов

За сутки в России госпитализированы 4203 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 38500 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 46304 человека, скончались 95 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 3916 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 274. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3014 человек, в Московской области – 815.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлены 19809613 случаев заболевания, зарегистрировано 384882 летальных исхода.

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