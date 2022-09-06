"Да, он ушел, я проверил": кот Ларри сообщил об отъезде Джонсона

Мышелов не любил экс-премьера

Главный мышелов в резиденции британского премьер-министра кот Ларри подтвердил, что Борис Джонсон покинул резиденцию.

"Да, я вышел проверить, что он ушел. Он ушел", - написал кот в соцсетях.

Ранее Джонсон поблагодарил своего пса Дилина за заботу о нем и его семье, но не упомянул кота Ларри.

Ранее в Twitter-аккаунте кота Ларри неоднократно появлялись твиты, критикующие и высмеивающие Джонсона. Так, в июле 2022 года кот написал, что "пора выселять Джонсона с Даунинг-стрит и заканчивать этот фарс".

Кот Ларри переехал на Даунинг-стрит из приюта в 2011 году. Он был главным мышеловом уже при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне.

5 сентября стало известно, новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии была избрана нынешняя глава британского МИД Лиз Трасс.

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