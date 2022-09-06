Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября

Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет с 9 по 11 сентября

В Москве завершена подготовка к выборам 9-11 сентября. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"По итогам тестового голосования мы совместно с Мосгоризбиркомом провели большую работу. Теперь мы полагаем, что выборы муниципальных депутатов пройдут открыто и честно. Хочу также отметить, что корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы укомплектован - набор окончен", - сказал Ковалев.

По его словам, в корпус записался 10621 человек. Все они прошли обучение и готовы приступить к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, началась подготовка видеонаблюдателей. Наблюдение начнется с 7 сентября. Также на заседании штаба обсудили готовность системы дистанционного электронного голосования и новые технологии организации избирательного процесса и наблюдения за ним. Главная новинка 2022 года – электронный реестр избирателей. Внедрение этой технологии позволило москвичам не регистрироваться заранее на дистанционное электронное голосование.

Кроме того, на заседании Общественного штаба анонсировали церемонию разделения ключа расшифрования, которая состоится накануне выборов. Ее проведут в Московской городской избирательной комиссии. Ключ расшифрования будет разделен между "хранителями".

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