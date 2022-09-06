Россия поблагодарила Таиланд за понимание причин спецоперации

Об этом рассказал Сергей Лавров

Российская сторона признательна Таиланду за понимание причин спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

5 и 6 сентября в Москве с рабочим визитом находится заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай. Лавров принял коллегу для проведения переговоров.

Российский министр выразил таиландским коллегам признательность "за взвешенную, объективную и ответственную позицию по происходящему на Украине и вокруг нее". В Москве "признательны за понимание истинных причин нынешней ситуации на международной арене и подтвердили готовность подробно делиться нашими оценками всего происходящего", отметил Лавров.

В числе вопросов, которые обсудили представители двух государств, были поставки российских энергоресурсов в Таиланд. Также министры договорились, что межправкомиссия России и Таиланда по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в 2022 году, сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел в формате Россия – АСЕАН разъяснил причины, которые привели к началу специальной военной операции по защите населения Донбасса. Лавров обратил внимание коллег на международный контекст украинского кризиса.

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