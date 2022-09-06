Лавров обвинил Запад в невыполнении собственных обещаний

Это усугубляет продовольственный кризис

Россия продолжает работу с ООН по доступу российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Достижению результата, по словам Лаврова, препятствует позиция коллективного Запада, который не выполняет собственные обещания и не принимает решение об исключении санкций, препятствующих доступу российского продовольствия на мировые рынки.

При этом Москва выполняет свои обязательства в рамках "продовольственной сделки" и сотрудничает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, были выполнены, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев рассказал, что пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается, Москва рассчитывает на успех. Дипломат подчеркнул, что в стабилизации международных продовольственных рынков заинтересован весь мир, в первую очередь развивающиеся страны.

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