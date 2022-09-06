Россия запросила стенограмму слов Борреля о "фашистской России"

Если это окажется правдой, то Москва примет меры

МИД потребовал стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "фашистской России".

Если Москва не получит ясность, то будут сделаны соответствующие выводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают", - сказал Лавров.

Накануне Боррель в ходе выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге при ответе на вопросы перешел на родной испанский язык, чтобы отвечать "быстрее и точнее". Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.

Эстонский парламентарий задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица, судя по всему, не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля, уточняет РИА Новости.

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