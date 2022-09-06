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Россия запросила стенограмму слов Борреля о "фашистской России"

13:27
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Если это окажется правдой, то Москва примет меры

МИД потребовал стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "фашистской России".
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Если Москва не получит ясность, то будут сделаны соответствующие выводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают", - сказал Лавров.

Накануне Боррель в ходе выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге при ответе на вопросы перешел на родной испанский язык, чтобы отвечать "быстрее и точнее". Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.

Эстонский парламентарий задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица, судя по всему, не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля, уточняет РИА Новости.

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