ФСБ задержала москвича за попытку вступить в "Правый сектор"

Организация запрещена в России

Сотрудники столичного управления ФСБ задержали москвича, который собирался уехать на Украину, вступить в украинскую экстремистскую организацию "Правый сектор" (запрещена на территории России) и участвовать в боевых действиях против российских военных.

Как рассказали в ведомстве, во время обыска в доме задержанного нашли средства связи, специальную военную экипировку, националистическую литературу и символику.

Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Мужчина заключен под стражу, сообщает ТАСС.

В августе ФСБ сообщила о предотвращении теракта на территории Калининградской области. Его планировал 55-летний сторонник запрещенной террористической группировки "Азов". Свою вину мужчина признал.

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