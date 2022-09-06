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Собянин заявил об открытии движения по новому путепроводу над МКАД на юге Москвы

13:58
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Строительство завершилось на год раньше запланированного срока

Сегодня открыли движение по путепроводу над МКАД в месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля. Строительство завершено на год раньше запланированного срока, о чём сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Реконструкция выполнена в рамках крупного дорожного проекта в этом районе. А через год планируют завершить замену устаревшей клеверной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня на современную, с направленными съездами. Теперь автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе. Это значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка Кольцевой дороги и улучшит транспортное обслуживание более семисот тысяч жителей.

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