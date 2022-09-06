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Минобороны: бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и отступила

14:10
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Украинская армия несет большие потери

Личный состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказался выполнять приказы и покинул боевые позиции.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Это произошло в районе Зайцево ДНР.

"Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, за сутки ВС России уничтожили за сутки три украинских штаба, 52 артиллерийских подразделения, а также пусковую установку "Бук-М1".

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